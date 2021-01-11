Британский врач рассказала об опасных утренних привычках

Британский врач и телеведущая Мириам Стоппард заявила. что до полного пробуждения утром стоит отказаться от выполнения серьезных физических упражнений. Об этом пишут "Известия".

"Неосторожные движения сразу после пробуждения могут привести даже к смещению позвонков", — сказала Стоппард.

Специалист добавила, что стакан апельсинового сока с утра также может навредить организму. Он перегружает метаболизм и повышает уровень сахара в крови. Также на уровень сахара негативно влияет выпитая натощак чашка кофе. Это происходит из-за того, что после пробуждения выделение инсулина не работает так, как нужно.