Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Американская ассоциации кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. По мнению экспертов, лучшим боевиком признана картина Спайка Ли "Пятеро одной крови", а исполнивший одну из главных ролей в ленте актер Делрой Линдо получил титул "Лучшего артиста в боевике".

Согласно списку, опубликованному на сайте организации, лучшей актрисой в экшен-фильме стала Бетти Гилпин, снявшаяся в "Охоте" Крэйга Зобела. Лучшим мультфильмом критики признали "Душу" от Disney, а принявшие участие в создании анимационной ленты актеры Джейми Фокс и Тина Фей стали "Лучшими артистами озвучки".

Титул главного экшен-сериала 2020 года получили "Викинги". Лучшим анимационным мультсериалом признан "Конь БоДжек", а главным супергеройским телепроектом – "Пацаны". Сериал "Мандалорец" победил в номинации "Лучшая научная фантастика".