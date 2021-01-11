Группа российских и узбекских ученых предложила лечить коронавирус радиацией

Ученые Уральского федерального университета и Академии наук Узбекистана обнаружили, что слабые дозы радиации способы уничтожить коронавирус без вреда для человека.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, профессор Анатолий Зацепин объяснил, что молекула РНК коронавируса при попадании в клетку вынуждена сильно деформироваться. Из-за этих изменений участки становятся более чувствительными к радиации, чем молекулы здоровых клеток.

Саму идею влияния радиации на SARS-CoV-2 выдвинула группа узбекских ученых во главе с Борисом Оксенгендлером, который также работает в лаборатории УрФУ. На данный момент специалисты приступили к разработке собственного метода лечения COVID-19.