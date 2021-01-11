Названы две главные мечты россиян

Большинство жителей России мечтают о здоровье для себя и своих близких, а также об улучшении жилищных условий. Две главные мечты граждан страны, за которые проголосовали 9 и 8% опрошенных соответственно, удалось определить в ходе исследования ВЦИОМ.

Согласно результатам, россияне также мечтают о путешествиях и достатке. При этом более половины респондентов (55%) знают, когда могут воплотить свою мечту, а треть даже не задумывались о реализации желаемого.

Самой достижимой целью россияне сочли мечту о счастливой семье и воспитании хороших детей – 90%. Большинство (85%) уверены, что можно прожить честную жизнь, а также завести надежных друзей.