Метель и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 12 января

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о возвращении морозов, но вторник еще будет теплым.

В регионе температура воздуха составит -11...-16 градусов, местами по югу – от -3 до -8 градусов. В отдельных районах снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -14...-16 градусов. В первой половине дня — небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В ночь с 12 на 13 января в регионе начнет холодать. Местами температура воздуха опустится до -27 градусов. На большей части территории снег, местами по востоку сильный снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.