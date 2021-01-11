Путин назвал спокойной обстановку в Нагорном Карабахе

Обстановка в Нагорном Карабахе оценивается как спокойная, а соблюдение перемирия и безопасность движения контролирует российский миротворческий контингент. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент", – цитирует главу РФ РБК.

Отдельно Путин напомнил о создании системы эффективного обеспечения соблюдения прекращения огня. На данный момент в зоне действует 23 наблюдательных поста, а еще четыре отвечают за безопасность движения по коридору.

Как ранее писал amic.ru, в ноябре президент России Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе полностью остановлены.

По его словам, трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией "позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию". Согласно договору, Азербайджану отошли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.