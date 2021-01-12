Новые требования к сигаретам назвали опасными для здоровья

Самозатухающие сигареты могут оказаться опасными для здоровья, заявил президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

Эксперт рассказал "Известиям", что внедрение технологии с кольцом, которое устанавливается для затухания сигареты без затягивания, приведет к тому, что курильщики будут прикладывать больше усилий при совершении затяжек. Таким образом, дым станет попадать в легкие глубже, откуда он медленнее выходит.

Как ранее сообщил amic.ru, МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Документ могут утвердить через два года.

Согласно новому стандарту, в сигаретную бумагу будет необходимо вставлять приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.