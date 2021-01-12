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Новые требования к сигаретам назвали опасными для здоровья

, ИА "Амител"
По мнению эксперта, изменения приведут к тому, что дым будет глубже попадать в легкие
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Самозатухающие сигареты могут оказаться опасными для здоровья, заявил президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

Эксперт рассказал "Известиям", что внедрение технологии с кольцом, которое устанавливается для затухания сигареты без затягивания, приведет к тому, что курильщики будут прикладывать больше усилий при совершении затяжек. Таким образом, дым станет попадать в легкие глубже, откуда он медленнее выходит.

Как ранее сообщил amic.ru, МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Документ могут утвердить через два года. 

Согласно новому стандарту, в сигаретную бумагу будет необходимо вставлять приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.01.2021 07:59
Задранец

Наверное, хотят делать это в угоду пожарной безопасности?
Раньше наоборот считалось, что цивильная сигарета не должна затухать, пока хозяин увлёкся разговором. А вот косяк должен потухнуть, если про него забыли, в целях сбережения дорогостоящего наполнения

12.01.2021 09:09
- гость -

ага! президент Российского сигарного союза переживает о здоровье курильщиков))))
Это, как волк переживает за зайца! Чушь, компот - просто не хотят перевооружать производство

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