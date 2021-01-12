Томенко поздравил работников алтайской прокуратуры с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников и служащих региональной прокуратуры с профессиональным праздником. В России его ежегодно отмечают 12 января.

В своем поздравлении политики отметили, что прокуратура является одним из важнейших государственных органов, а его специалисты занимаются "самыми важными и актуальными вопросами", которых "отличает бескомпромиссность и принципиальность, верность своему долгу".

"Благодарим всех сотрудников прокуратуры Алтайского края за добросовестную работу и профессионализм. Признательны мы и ветеранам ведомства за многолетний труд и наставничество. Желаем вам крепкого здоровья и счастья, семейного благополучия!" – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте региона.