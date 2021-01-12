Почти 90 снегоуборочных машин чистят дороги Барнаула 12 января

Во вторник, 12 января, на улицы Барнаула выведут до 89 единиц снегоуборочной техники, 19 из которых – наемные. В работах также задействовали 102 дворника и 37 грузчиков – они вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки общественного транспорта.

В пресс-службе мэрии добавили, что в ночь на 12 января с дорог краевого центра вывезли почти 7 тыс. кубометров снега. На обработку проезжей части израсходовали 325 тонн песчано-соляной смеси. Всего на улицах работали 150 спецмашин, в том числе 49 наемных.

"Снег вывозили с проспектов Ленина, Красноармейского, Строителей, Комсомольского, участков улиц Молодежной, Димитрова, Партизанской, Короленко, Анатолия, Л. Толстого, Гоголя, Никитина, Союза Республик, Беляева, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Г. Исакова, Малахова, А. Петрова и других", – говорится в сообщении.

Ранее ГИБДД Алтайского края призвала водителей быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий 12 января. В регионе наблюдаются осадки и мощный ветер с порывами до 20 метров в секунду.