Вторник, 12 Январь, 12:26

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,52
€ 90,81
-13°


3425269 +0
Обь
-6см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне

, ИА "Амител"
Решение объясняют необходимостью обеспечить безопасность при инаугурации Байдена
Дональд Трамп / Фото: dw.com

Дональд Трамп / Фото: dw.com

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.

Американские власти объяснили решение тем, что это позволит привлечь дополнительные силы для обеспечения безопасности во время церемонии инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена.

Как ранее писал amic.ru, 15 декабря выборщики утвердили Джозефа Байдена новым президентом США. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Его конкурент, действующий президент от Республиканской партии Дональд Трамп, набрал 232 голоса.

6 января сторонники Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов, ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и устроили столкновение с полицией, чтобы сорвать утверждение итогов голосования. В результате пострадала одна женщина, которую доставили в больницу с огнестрельным ранением, где она скончалась.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.01.2021 11:18
АБОРИГЕН

Дед походу сам обосрался от прыти своих на голову слабых сторонников. Бывает, когда в голове на старости лет остается одна мякина.

12.01.2021 11:25
- гость -

12.01.2021 11:18
АБОРИГЕН
Дед походу сам обосрался от прыти своих на голову слабых сторонников. Бывает, когда в голове на старости лет остается одна мякина.

Вы ему в штаны смотрели? Вам бы, да в президенты. Вот бы развернулись. Вы же во всём большой специалист. Как сейчас говорят, общественный эксперт

12.01.2021 11:43
АБОРИГЕН

12.01.2021 11:25
- гость -
За Трампа подгорает или ко мне личную неприязнь испытываешь, искромётный ты наш?

12.01.2021 12:00
- гость -

12.01.2021 11:43
АБОРИГЕН
Я сейчас вам скажу конечно не по теме, вы не обижайтесь. Затянуло меня смотреть фильмы МЕДФИЛЬМы цикл фильмов для студентов медиков, про психические болезни пациентов. Там Маниакальный синдром, Шизофрения. и много других замечательных циклов. И вот просмотрев этих граждан, их ответы и почитав Вас здесь, я делаю вывод что те люди по сути будут образованнее, культурнее, приличнее нежели ваши комментарии. И мне кажется как они туда попали, а Вы нет?!

12.01.2021 12:08
АБОРИГЕН

12.01.2021 12:00
- гость -
Ну что ты, обижаются ведь только дураки, а я, как ты верно заметил, но не понял по чему, далеко не дурак. Продолжай самообразование.

12.01.2021 12:16
ГостьЯ

12.01.2021 12:08
АБОРИГЕН
12.01.2021 12:00
- гость -
Ну что ты, обижаются ведь только дураки, а я, как ты верно заметил, но не понял по чему, далеко не дурак. Продолжай самообразование.

Слово "почему" пишется слитно! Самообразовывайтесь.

12.01.2021 12:25
АБОРИГЕН

12.01.2021 12:16
ГостьЯ
Ну что же ты всё испортила?! Я думал подловлю этого балвана, но у вас тут я смотрю жесткая конкуренция.
Я говорю не о причинах,а о предмете. По этому нет, раздельно.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
12:17
Блогер из Санкт-Петербурга спас умирающего от холода и голода бийчанина 0
12:05
Восемь зданий остались без воды из-за коммунальной аварии в Барнауле 0
11:53
Прокуратура проверит информацию о возможной вине медиков в смерти первой жены Шукшина 2
11:40
Сибиряки ощутили монгольское землетрясение 0
11:28
Новый жилой комплекс планируют построить на Змеиногорском тракте в Барнауле 3
11:15
Задали задачку. Как научить детей делать уроки самостоятельно 0
11:04
Еще 197 человек в Алтайском крае заразились коронавирусом 9
10:55
В Алтайском городе-курорте починили вышедшие из строя на ТЭЦ котлы 3
10:44
Спикер АКЗС поставил прививку от коронавируса 11
10:32
В Барнауле затопило водой участок проспекта Ленина 4
10:20
Молодого жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку сосны 5
10:07
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне 7
09:55
Почти 90 снегоуборочных машин чистят дороги Барнаула 12 января 0
09:41
Экс-мэра Горно-Алтайска обязали вернуть деньги за похищенный Lexus 8
09:28
Семь огромных обломков ракетоносителей нашли на Алтае в 2020 году 6
09:16
Томенко поздравил работников алтайской прокуратуры с профессиональным праздником 4
09:04
Два основных котла вышли из строя на ТЭЦ в Яровом 5
08:52
Водителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
08:40
Девять лет ожидания. В Барнауле построят Центр детской хирургии и урологии 8
08:28
Барнаул встал в огромных пробках 15
08:13
Вера vs вирус. Крещенские купания в Барнауле не станут отменять из-за пандемии? 27
08:02
Полный газ. Пять причин, почему стоит перевести автомобиль на голубое топливо 12
07:49
Новые требования к сигаретам назвали опасными для здоровья 2
07:32
Рейтинг сиквела "Чудо-женщины" резко упал после выхода картины на экраны 0
07:18
"Шатко-валко". Как проходит вакцинация от коронавируса на Алтае и кто может привиться 17
07:03
На Алтае рассмотрели дело банды, которая собирала "дань" с военных 5
06:47
Как отдыхаем в 2021 году? Все длинные выходные в одном календаре 0
06:33
"10 метров влево". Торговые павильоны на Привокзальном рынке в Барнауле готовят к сносу 15
06:16
"Великая польза коронавируса!" Елена Малышева назвала плюсы перенесенного COVID-19 10
06:01
Метель и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 12 января 0
23:53
Такой день. ДТП со снегоуборочной машиной и возвращение морозов 0
23:33
Путин назвал спокойной обстановку в Нагорном Карабахе 0
23:11
Ученые выяснили, что раковые клетки могут "впадать в спячку" на время химиотерапии 0
22:52
В Барнауле дети обливают прохожих горячей водой 3
22:33
Пассажир отсудил у "Яндекс.Такси" 350 тысяч рублей морального ущерба в Алтайском крае 5
22:11
Названы две главные мечты россиян 0
21:54
Жителя Алтайского края осудили за мужеложство с несовершеннолетними 4
21:27
Группа российских и узбекских ученых предложила лечить коронавирус радиацией 0
21:11
В Новосибирске водители вытолкали фуру, которая перекрыла им проезд 0
20:54
Спасатели почти сутки искали потерявшегося на снегоходе мужчину в Алтайском крае 0
20:34
Самосвал протаранил военную колонну в Подмосковье. Четыре человека погибли 0
20:16
142 единицы снегоуборочной техники выведут на дороги Барнаула в ночь на 12 января 0
19:48
Морозы возвращаются в Алтайский край 0
19:27
Из центра не уехать. Барнаульцы встали в восьмибалльные пробки 2
19:09
Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся неподалеку от Рубцовска 0
18:52
Британский врач рассказала об опасных утренних привычках 0
18:31
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года 1
18:11
Глава правления обанкротившегося алтайского банка заявил о фальсификации подписей 0
17:54
Александр Гинцбург допустил существование "российского" штамма коронавируса 0
17:40
Автоинспекторы просят барнаульцев быть внимательными на дорогах во время метели 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.