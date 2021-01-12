Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.
Американские власти объяснили решение тем, что это позволит привлечь дополнительные силы для обеспечения безопасности во время церемонии инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена.
Как ранее писал amic.ru, 15 декабря выборщики утвердили Джозефа Байдена новым президентом США. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Его конкурент, действующий президент от Республиканской партии Дональд Трамп, набрал 232 голоса.
6 января сторонники Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов, ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и устроили столкновение с полицией, чтобы сорвать утверждение итогов голосования. В результате пострадала одна женщина, которую доставили в больницу с огнестрельным ранением, где она скончалась.
Комментарии
Дед походу сам обосрался от прыти своих на голову слабых сторонников. Бывает, когда в голове на старости лет остается одна мякина.
12.01.2021 11:18
АБОРИГЕН
Дед походу сам обосрался от прыти своих на голову слабых сторонников. Бывает, когда в голове на старости лет остается одна мякина.
Вы ему в штаны смотрели? Вам бы, да в президенты. Вот бы развернулись. Вы же во всём большой специалист. Как сейчас говорят, общественный эксперт
12.01.2021 11:25
- гость -
За Трампа подгорает или ко мне личную неприязнь испытываешь, искромётный ты наш?
12.01.2021 11:43
АБОРИГЕН
Я сейчас вам скажу конечно не по теме, вы не обижайтесь. Затянуло меня смотреть фильмы МЕДФИЛЬМы цикл фильмов для студентов медиков, про психические болезни пациентов. Там Маниакальный синдром, Шизофрения. и много других замечательных циклов. И вот просмотрев этих граждан, их ответы и почитав Вас здесь, я делаю вывод что те люди по сути будут образованнее, культурнее, приличнее нежели ваши комментарии. И мне кажется как они туда попали, а Вы нет?!
12.01.2021 12:00
- гость -
Ну что ты, обижаются ведь только дураки, а я, как ты верно заметил, но не понял по чему, далеко не дурак. Продолжай самообразование.
12.01.2021 12:08
АБОРИГЕН
12.01.2021 12:00
- гость -
Ну что ты, обижаются ведь только дураки, а я, как ты верно заметил, но не понял по чему, далеко не дурак. Продолжай самообразование.
Слово "почему" пишется слитно! Самообразовывайтесь.
12.01.2021 12:16
ГостьЯ
Ну что же ты всё испортила?! Я думал подловлю этого балвана, но у вас тут я смотрю жесткая конкуренция.
Я говорю не о причинах,а о предмете. По этому нет, раздельно.