Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.

Американские власти объяснили решение тем, что это позволит привлечь дополнительные силы для обеспечения безопасности во время церемонии инаугурации победителя выборов демократа Джо Байдена.

Как ранее писал amic.ru, 15 декабря выборщики утвердили Джозефа Байдена новым президентом США. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Его конкурент, действующий президент от Республиканской партии Дональд Трамп, набрал 232 голоса.

6 января сторонники Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов, ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и устроили столкновение с полицией, чтобы сорвать утверждение итогов голосования. В результате пострадала одна женщина, которую доставили в больницу с огнестрельным ранением, где она скончалась.