Блогер из Санкт-Петербурга спас умирающего от холода и голода бийчанина

Питерский блогер Филипп Федорчук спас жизнь бийчанину Владимиру Наумову, который полгода назад приехал в культурную столицу на заработки, но оказался на улице без денег и телефона.

Как пишет "Бийский рабочий", первоначально мужчина снимал койку в хостеле. Однако со временем платить стало нечем, и его выселили за долг в 900 рублей, не вернув документы. Чтобы не умереть от голода и холода, Владимир собирал металлолом, а также искал продукты в мусорном баке и по ночам согревался спиртным.

О бийчанине блогер рассказал подписчикам в TikTok и Instagram, надеясь, что мужчину хоть кто-то узнает или хотя бы поможет. И надежды сбылись: люди начали передавать мужчине одежду и еду, а вскоре нашлись и родственники.

Как выяснилось, близкие Владимира искали его уже несколько месяцев. Сначала они думали, что мужчина потерял телефон, но вскоре поняли, что случилось что-то неладное.

Федорчук забрал документы мужчины из хостела, а также купил новую одежду, сводил его к парикмахеру и поселил в гостинице. Блогер признался, что "просто хотел помочь человеку, а так получилось, что спас ему жизнь".

Спустя неделю Владимир вернулся на малую родину и встретился с родственниками. Сейчас он проходит реабилитацию и возвращается к нормальной жизни.