Шаман Габышев организует новый поход в Москву через Алтай

Якутский шаман Александр Габышев, который хотел "изгнать" президента России Владимира Путина, объявил о том, что организует новый поход в Москву.

Аудиозапись соответствующего содержания опубликовал YouTube-канал "Новости регионов". Мужчина утверждает, что отправится в путь на белом коне со своими сторонниками. Старт намечен на март. Маршрут будет проходить через Алтай.

"Мы дойдем до алтайских гор. Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами, наш отряд. Это тоже место силы – место силы всей России, – аргументировал Габышев. – Через всю Сибирь пройдем, дойдем до уральских территорий, ну а там и до Москвы уже рукой подать".

Ранее amic.ru писал, что самопровозглашенный шаман Александр Габышев несколько раз отправлялся в Москву пешком, чтобы осуществить обряд "изгнания Путина". В сентябре 2019 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистским действиям.

Позже его признали невменяемым. 12 мая 2020 года Габышева госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. 22 июля его выписали из медучреждения.