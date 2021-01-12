Шаман Габышев организует новый поход в Москву через Алтай

Якутский шаман Александр Габышев, который хотел "изгнать" президента России Владимира Путина, объявил о том, что организует новый поход в Москву.
Аудиозапись соответствующего содержания опубликовал YouTube-канал "Новости регионов". Мужчина утверждает, что отправится в путь на белом коне со своими сторонниками. Старт намечен на март. Маршрут будет проходить через Алтай.
"Мы дойдем до алтайских гор. Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами, наш отряд. Это тоже место силы – место силы всей России, – аргументировал Габышев. – Через всю Сибирь пройдем, дойдем до уральских территорий, ну а там и до Москвы уже рукой подать".
Ранее amic.ru писал, что самопровозглашенный шаман Александр Габышев несколько раз отправлялся в Москву пешком, чтобы осуществить обряд "изгнания Путина". В сентябре 2019 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистским действиям.
Позже его признали невменяемым. 12 мая 2020 года Габышева госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. 22 июля его выписали из медучреждения.
Комментарии
Не, ну трусость просто паталогическая - как так можно бояться этого доброго человека, натравливая на него сотни сторонников режима?! Пусек боится, про Навального можно и не говорить - кто нами правит?!
Крутяк! Вот такие люди ковали победу в ВОВ, а не в психушке лежали.
13:28
- гость -
Ну так и передай шаману, что если он шаман то к нему надоть ехать, а не ему...
Зачем мне ехать в тот чудесный край?
Отчизне той я ничего не должен.
А птицею, средь перелётных стай,
С тобой бы полетел... будь я моложе.
Но ты поешь о том как светел рай,
А у меня и здесь он светит тоже.
А ты поёшь - О как чудесен рай!
Да у меня и здесь... чудесней быть не может.
12.01.2021 13:56
//Закрытое акционерное общество "Сна" , называется Ад, акростихи....