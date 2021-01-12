Диетолог объяснила, почему женщинам сложнее худеть после 40 лет

Диетолог Людмила Денисенко объяснила, почему женщинам старше 40 лет сложно похудеть. Специалист подчеркнула, что на процесс влияет перестройка метаболизма, которая совпадает с климаксом. Также в организме снижается уровень мужского гормона, а фитнес уже не приносит той пользы, что раньше.

Врач в беседе с "КП" посоветовала снижать количество употребляемых калорий, чтобы сохранить вес.

На фигуру влияет и форма тела. Женщинам с типом фигуры "груши" нельзя налегать на еду, так как они "толстеют даже от печенюшки", предупредила Денисенко.

Ранее диетолог Иван Алименко развеял популярный миф о вреде чипсов. По словам специалиста, главное – не злоупотреблять этим продуктом.