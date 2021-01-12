По городу на лыжах. Испанию накрыл самый мощный за 50 лет снегопад

Сильнейший снегопад обрушился на Испанию на прошедших выходных. Сильнее всего пострадал Мадрид, высота снежного покрова в городе достигала 20 сантиметров. Было нарушено дорожное, железнодорожное и воздушное сообщение. Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил, что страна столкнулась с "самым сильным штормом за последние 50 лет", – сообщает BBC News. Также известно о четырех погибших.

Как испанцы отреагировали на зимний сюрприз от погоды, смотрите в нашей фотоленте.

Фото: boredpanda.com