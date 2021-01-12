"Ниже нуля – губительно". Иммунолог объяснил спад заболеваемости ковидом

Спад заболеваемости коронавирусом связан с погодными условиями, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Мне очень нравится погода. Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост, – констатировал Жемчугов. – Ниже нуля – это уже для него [вируса] губительно".

По его словам, на морозе вирус практически не распространяется. В основном заражаются в помещениях либо в общественном транспорте, уверен эксперт.

Он уточнил, что все это относится и к так называемому "британскому" штамму, который считают более заразным, чем обычный COVID-19.

Ранее Жемчугов рассказал журналистам, что в торговых центрах с хорошей вентиляционной системой вероятность заразиться коронавирусом невелика.