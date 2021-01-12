Метеорит взорвался над Камчаткой. Видео

Взрыв метеорита в небе над Камчаткой зафиксировали ученые. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал глава камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данил Чебров.

По его словам, сигнал вхождения небесного тела в атмосферу начали искать после того, как увидели в интернете ролик, на котором был запечатлен полет метеорита и его взрыв. С помощью инфразвуковой станции специалисты выделили сигнал от вхождения в атмосферу объекта в районе западного побережья Камчатки 11 января в 08:09 по местному времени.

По предварительным данным, диаметр метеорита составлял не менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте. Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы длилось 55 секунд.

Как уже писал amic.ru, в конце декабря 2020 года в Китае неподалеку от города Юйшу с населением около 400 тысяч человек упал метеорит весом 10 тонн.