Хвала ковиду. Алтайские врачи благодарны пандемии за "спокойные" новогодние праздники

Более 45 тысяч жителей Алтайского края обратилось за медпомощью в праздничные дни. Половина из них – с коронавирусом, ОРВИ и внебольничной пневмонией. Об этом на пресс-конференции 12 января рассказала начальник отдела организации медпомощи взрослому населению краевого Минздрава Жанна Вахлова. В целом каникулы для медиков прошли спокойно, без чрезвычайных происшествий. А врачи уверены, что от вала обморожений и переломов жителей края уберег ковид.

В среднем медики скорой помощи получали на новогодних праздниках от 2300 до 2600 обращений в день. В первые дни января их было поменьше, а затем начало увеличиваться, пояснила Вахлова. Чаще всего в Барнауле скорую вызывали из-за гипертонической болезни (в 15,6% случаев), пневмонии (11,9%) и ОРВИ (7,8%). Такие цифры привел заместитель главного врача станции скорой помощи Барнаула Евгений Зулинский.

В Барнауле с 1 по 11 января на вызовах работало 72 бригады скорой помощи, а по всему краю – еще 212 бригад. За праздничный период госпитализация в стационары потребовалась двум тысячам жителей Алтайского края.

Из-за жутких морозов, которые продержались все "каникулы", в регионе также зафиксировали 147 случаев обморожения, в том числе 33 – в краевой столице. 105 человек обратились за помощью в краевой ожоговый центр в барнаульской горбольнице № 3. Из них 22 человек пришлось госпитализировать, а в девяти случаях даже потребовались операции, рассказал заведующий центром Виктор Сигитов. И подчеркнул, что в предыдущие годы обращений было больше.

"Несмотря на тяжелые периоды, сбоев в нашей работе не произошло. Все было обеспечено заранее – аптеки были укомплектованы, штаты организованы. Думаю, в нашем случае ковид стал тормозом выхода людей на массовые мероприятия", – рассказал Сигитов.

В краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) на праздниках обратилось 450 человек с различными травмами. Около половины из них госпитализировали, рассказал заведующий первым травмоотделением БСМП Сергей Кузнецов.

"Были не только холода, но и гололед. Мы на праздниках устроили пять операционных дней, когда проводили вмешательства больным с повреждениями опорно-двигательного аппарата. В неотложных случаях, таких как открытый перелом, оперировали экстренно. Обращений было не больше, чем в прошлом году. Ковид заставил людей находиться в домашних условиях, потому что не было больших скоплений народа. И нужно отметить, что сохраняется тенденция, когда люди поступают к нам в состоянии алкогольного опьянения", – объяснил Кузнецов.

Вообще жителей с токсикологическими отравлениями на этих праздниках было меньше, чем в предыдущие годы, подчеркнула Жанна Вахлова. По ее мнению, этому тоже поспособствовали пандемия и минусовые температуры, которые заставили людей сидеть дома.