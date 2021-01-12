Потеплеет на 20 градусов. Погода в Алтайском крае резко изменится

Волна тепла накроет Западную Сибирь, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, начиная с 16 января в сибирских регионах резко начнет теплеть.

"На юге Западной Сибири произойдет очень резкое изменение погоды – 16 числа температура резко повысится, – уточнил Вильфанд. – Температура за эти пять дней повысится сразу почти на 20 градусов".

Холодная погода сохранится лишь в северных и центральных районах Красноярского края, уточнил метеоролог.

Напомним, 5 января Вильфанд предупредил, что Западную Сибирь ждет очередная волна аномальных морозов. Прогноз оказался достаточно точным.