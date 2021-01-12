Житель Алтайского края убил лежащего отца

В Усть-Калманском районе полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в конце декабря 2020 года сельчанин вместе с отцом днем распивал спиртное. Сын, имея личные неприязненные отношения к родителю, который в последнее время проживал в его доме, решил его убить.

"Когда мужчина лег отдыхать, обвиняемый сначала топором, а затем ножом нанес множественные удары по голове и шее близкого родственника. От полученных телесных повреждений 54-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование продолжается.