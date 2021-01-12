Умер 37-летний алтайский музыкант Станислав Лугин

Ушел из жизни алтайский музыкант, болельщик хоккейного клуба "Динамо-Алтай" Станислав Лугин. Ему было 37 лет.

О скоропостижной кончине автора и исполнителя песни "Вперёд, "Динамо-Алтай" сообщили на странице хоккейного клуба в Instagram. Причину смерти не раскрывают.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Станислава в связи с постигшей вас невосполнимой утратой, разделяем ваше горе, в наших сердцах он оставил добрую память, — подчеркнули в команде. — Мы прощаемся с ним, но всегда будем помнить его голос, а его песня "Вперед, "Динамо-Алтай" навсегда останется с нами и будет звучать на домашних матчах нашей команды".

Ранее amic.ru писал, что 7 января в Москве на 78-м году жизни скончался народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский.