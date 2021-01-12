Ученый рассказал, как избежать распространения "британского" штамма COVID-19 в России

Не допустить распространения "британского" штамма коронавируса помогут меры профилактики распространения инфекции, действующие на территории РФ, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Всех прибывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный "британским" штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Кроме того, на данный момент полностью закрыты границы с Великобританией. Все эти мероприятия позволят разорвать эпидемическую цепочку и не допустить распространения нового штамма в нашей стране", – сказал специалист в разговоре с РИА Новости.

Так как "британский" штамм является разновидностью ковида, то и профилактические меры остаются теми же, утверждает Горелов. В частности, он выделил соблюдение социальной дистанции и масочного режима, своевременное выявление заболевания, изоляцию инфицированных и вакцинацию.

За последние сутки в России выявили 22 934 случая COVID-19. Всего в стране заболели свыше 3,4 млн человек, 62,8 тыс. пациентов скончались.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в России в конце 2020 года у россиянина, который вернулся из королевства. По ее словам, пациент чувствует себя хорошо.