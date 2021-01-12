Россияне назвали самые желанные для поездок страны в этом году

Жители России перечислили самые желанные для поездок страны в 2021 году. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на соответствующий опрос.

Так, в Турцию мечтают отправиться 10,5% опрошенных, в Италию хотят попасть 9,3%, а в США – 8,5%. Также в список популярных стран попали Таиланд (8%), Португалия (4,8%), Мальдивы (4,4%), Франция (4,3%) и некоторые другие.

Среди самых популярных городов российские путешественники выделили Стамбул (6,8%), Рим (5,2%) и Лондон (3,6%). При этом в России туристов сильнее всего привлекают Сочи (18%), Санкт-Петербург (13%) и Москва (7%).

Ранее россиян предупредили о стремительном росте цен на авиабилеты. По мнению эксперта, дорожать стоимость перелетов начнет весной.