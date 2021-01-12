Первое тяжелое осложнение после вакцинации от ковида выявили в Польше

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский рассказал, что в стране зафиксировали первый случай тяжелого осложнения в результате введения вакцины от COVID-19.

"Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре – средний и один – тяжелый", – уточнил глава Минздрава (цитата по РИА Новости).

В чем именно заключались побочные эффекты, чиновник не уточнил. По его словам, всем людям, которые пострадали от побочных эффектов прививки, выплатят компенсацию.

Ранее amic.ru писал, что, по оценке инфекциониста Минздрава Ирины Шестаковой, лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19.

По ее мнению, именно готовность населения к вакцинации поможет как можно раньше переломить ситуацию с коронавирусом в стране.