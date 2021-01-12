Такой день. Отставка вице-мэра и перекрытие проспекта Ленина в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 12 января.

Из-за коммунальной аварии в Барнауле перекрыли проспект Ленина. Для ликвидации порыва водопровода сотрудникам городского водоканала необходимо провести земляные работы. До их завершения движение транспорта по участку в районе пересечения с улицей Чкалова перекрыто. Окончить работы планируют до 06:00 13 января. Несколько зданий временно остались без воды.

Заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев покинул должность по собственному желанию. Он принял решение уйти в отставку в связи с предложением дальнейшего трудоустройства. Где именно продолжит работу уже бывший "строительный" вице-мэр, он не уточнил.

Водитель автомобиля Nissan сбил девочку и двух женщин на проспекте Ленина в Барнауле. Им оказали медицинскую помощь в городской больнице № 1. Госпитализация не потребовалась. Водитель транспортного средства признался, что отвлекся на зазвонивший телефон, из-за чего слишком поздно заметил переходящих дорогу пешеходов.

Тело ребенка обнаружили в одном из домов села Ануйское (Смоленский район). По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом. Точный вердикт вынесут по результатам экспертиз. Спасатели уточнили, что родители оставили ребенка в доме без присмотра.

Активистку Марию Пономаренко признали виновной в повторном нарушении установленного порядка при проведении массового мероприятия и приговорили к 75 тысячам рублей штрафа. В день Конституции она вышла на площадь Советов с плакатами "Россия, просыпайся" и "Вместе мы сила". Рядом с ней во время мероприятия находился мужчина с флагом СССР. Суд посчитал, что активистка не имела права проводить такую акцию.

Рост продаж подержанных автомобилей в Алтайском крае составил 31,3%. По этому показателю регион входит в топ-3. Кроме того, Алтайский край сохранил единоличное лидерство по доступности автомобилей с пробегом. Их средняя цена составила 190 тысяч рублей.

80% районов Алтайского края имеют необходимое морозильное оборудование и готовы к тому, чтобы проводить вакцинацию от коронавируса. Вакцину уже стали доставлять в отдельные районы края и даже начали прививать их жителей. Следующую поставку ждут 13 января: еще 3800 доз вакцины.