В Барнауле объявили "охоту" на водителей, не пропускающих пешеходов

ГИБДД Барнаула вместе с дружинниками проведет в среду, 13 января, профилактическое мероприятие "Пешеход в приоритете". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Правоохранители в первую очередь будут обращать внимание на водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, а также на горожан, переходящих дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Последним грозит за это 500 рублей штрафа. Автолюбителям-нарушителям придется заплатить больше. Сумма может варьироваться от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

В ГИБДД напомнили, что в 2020 году на территории Барнаула зарегистрировано 439 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых погибли 20 человек и 433 получили травмы. Более половины ДТП произошли на пешеходных переходах.