"Показал фигу и уехал". Жительница Барнаула пожаловалась на проблемы с автобусами

Жительница города в сообществе Barnaul 22 рассказала о проблемах с автобусами маршрута № 2. По ее словам, на "двойке" она ездит уже пять лет, но ситуация никак не меняется.
"... Буквально вчера, приехав на остановку "Энергетик", отстояв там 15 минут, звоню в диспетчерскую – спросить будет ли автобус. Отвечают: будет в 9:16; 9:56. Стою, жду. Проходит еще 15 минут, на конечную подъезжает автобус, но ехать никуда не собирается. Набираю диспетчерскую и мне отвечают, что он сломался", – пишет горожанка.
Женщина рассказала, что дальше после ее вопроса диспетчер бросил трубку, а водитель автобуса показал ей фигу и уехал с остановки. Она отметила, что уже писала в прокуратуру, но на ее заявление не отреагировали.
Ранее amic.ru сообщал о том, что Минтранс РФ определил 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор для обновления подвижного состава пассажирского транспорта в 2021 году. Барнаул стал единственным городом Сибири, который не вошел в нацпроект.
Комментарии
показал ей фигу и уехал
а должен был подмигнуть и пригласить на ужин. вот тетка и взбеленилась
А что ты радуешься?
Завтра тебя или твоего родственника выкинут из ОТ на мороз и будешь потом по-другому петь.
Частенько вечером еду по строителей. Как обычно пробан.
Маршрутки его объезжают по крайне левому ряду и с большим прибором кладут на остановки - люди стоят, мерзнут и им похрену.
Африка. Просто Африка в снегах.
Хозяева этих скотовозок у власти и вы их туда навыбирали
Поэтому они кладут на население болтышок, а их холопы показывают фиги
13.01.2021 10:05
- гость -
Не езжу на ОТ 15 лет. Л\авто, такси. Не проканает ваше злорадство.
13.01.2021 10:12
- гость -
Хозяева этих скотовозок у власти и вы их туда навыбирали
Поэтому они кладут на население болтышок, а их холопы показывают фиги
Кратко и содержательно! Всегда всем о том же говорю.
Не езжу на ОТ 15 лет. Л\авто, такси. Не проканает ваше злорадство.
В один прекрасный момент тебе и подобным скажут заменить бензиновое авто на электромобиль до 1 числа следующего месяца. И твоя гордость улетучится. Нацгвардия за выполнением проследит...
13.01.2021 10:19
- гость -
А это не для вас сообщение было. С вами как раз понятно, мол раз я передвигаюсь на авто, то вокруг хоть трава не расти.
В общем, как в Африке.
13.01.2021 10:20
Итальянец
Феличита,мы их туда не выбирали,бросайте уже свою мантру. Вроде взрослый, а веришь всему.
на электромобиль до 1 числа следующего месяца.
Уже куплен, жду
Уже куплен, жду
и мы ждем твоего рассказа об эксплуатиции электромобиля при аномально низких температурах воздуха )
13.01.2021 10:25
Павлик Морозов
13.01.2021 10:20
Итальянец
Феличита,мы их туда не выбирали,бросайте уже свою мантру. Вроде взрослый, а веришь всему.
Выбирали, выбирали! Работал в избирательных комиссиях, притом даже на смешанных выборах (когда президента, депутатов и губернатора одновременно выбирали). Среднеазиатских цифр, как по ТВ показываю не видел, но свои 50%+1 голос эта власть имеет законно.
13.01.2021 10:50
Итальянец
Ах ты ж продажный! За сколько 50+1 "нарисовал"? (шутка)
13.01.2021 10:49
- гость -
Ок. закон вступит в силу, по эксплуатирую, расскажу.
По маршруту 2 во времена "совка" можно было сверять часы. Движение было организовано Вокзал-Кожзавод на автобусах Икарус.. Последний уходил с кожзавода в 23.05. А сейчас-убитые, зачуханные ПАЗики.
Смотришь на этих водителей и думаешь: таких что-ли в капусте находят?! Летят по городу левым рядом, остановки пропускают, хамят. Сплошное скотство. Особенно это касается водителей 20 и 19 маршрута, как увидят друг друга, все режим взлетный, пассажиры пристегнитесь!
а мог бы и что другое показать ..
Надеяться на прокуратуру? Не смешите! Я в июле прошлого года подал жалобу. До сих пор жду ответа.