"Показал фигу и уехал". Жительница Барнаула пожаловалась на проблемы с автобусами

Жительница города в сообществе Barnaul 22 рассказала о проблемах с автобусами маршрута № 2. По ее словам, на "двойке" она ездит уже пять лет, но ситуация никак не меняется.

"... Буквально вчера, приехав на остановку "Энергетик", отстояв там 15 минут, звоню в диспетчерскую – спросить будет ли автобус. Отвечают: будет в 9:16; 9:56. Стою, жду. Проходит еще 15 минут, на конечную подъезжает автобус, но ехать никуда не собирается. Набираю диспетчерскую и мне отвечают, что он сломался", – пишет горожанка.

Женщина рассказала, что дальше после ее вопроса диспетчер бросил трубку, а водитель автобуса показал ей фигу и уехал с остановки. Она отметила, что уже писала в прокуратуру, но на ее заявление не отреагировали.

Ранее amic.ru сообщал о том, что Минтранс РФ определил 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор для обновления подвижного состава пассажирского транспорта в 2021 году. Барнаул стал единственным городом Сибири, который не вошел в нацпроект.