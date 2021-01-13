До 92 единиц техники задействуют в уборке снега с улиц Барнаула

Днем 13 января дорожники привлекут до 92 единиц техники для уборки снега с улиц Барнаула. 105 дворников и 37 грузчиков будут в ручную очищать пешеходные переходы, остановки и лестницы.

В ночь с 12 на 13 января с барнаульских дорог вывезли 6792,9 кубометра снега, а для обработки использовали 427 тонн песчано-соляной смеси. На улицах работали 146 единиц техники.

"Снег вывозили с проспектов Ленина, Красноармейского, площадей Баварина, Сахарова, участков улиц М. Горького, Кутузова, Тихонова, Брестской, Советской, Путиловской, Попова, Энтузиастов, Фурманова, Молодежной, Г. Исакова, Э. Алексеевой, 42-й Краснознаменной Бригады, Покровской и др", – пишет пресс-служба мэрии.