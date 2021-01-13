Мужчина четыре дня просил свою дочь спасти его от смерти, но она не поверила отцу

Жительница Великобритании приняла за глупую шутку мольбы ее отца о помощи. 72-летний Мартин Линч четыре дня пытался связаться со своей дочерью по WhatsApp.

Мужчина жил в Камбодже и страдал от бронхопневмонии и недоедания. Он не мог есть твердую пищу из-за рака, который у него был восемь лет назад. Дочь Мартина посчитала, что он просто нашел в мессенджере стикеры и шутит.

"Я просто подумала, что он дурачится, я не знала, что это был крик о помощи", – цитирует женщину The Sun.

Мартина госпитализировали, и дочь начала кампанию по сбору денег на то, чтобы перевезти его в Лондон для лечения, но не успела. Собранные средства пойдут на транспортировку тела в Великобританию и похороны.