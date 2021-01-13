Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников СМИ с Днем печати

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати. Обращение опубликовал пресс-центр городской администрации.

В поздравлении глава Барнаула выразил искреннюю благодарность за труд и мастерство, которые были особенно необходимы в минувшем году, насыщенном событиями.

"В центре внимания средств массовой информации были 75-летие Великой Победы, 290-летие Барнаула, другие значимые события и мероприятия. С особым вниманием журналистским сообществом освещалась работа органов власти всех уровней по противодействию распространению коронавирусной инфекции", – говорится в обращении.

Франк отметил, что сотрудников барнаульских средств массовой информации отличает профессионализм, активная гражданская позиция, принципиальность, объективность и оперативность. Мэр пожелал, чтобы выбранный путь информирования и формирования общественного мнения был ярким, полным открытий и успехов, а также пожелал вдохновения в работе, счастья и благополучия работникам сферы и их близким.