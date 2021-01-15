Как и где купить новый автомобиль со скидкой 10%?

Новый год начался с хороших новостей для тех, кто хочет купить новый автомобиль: в стране снова будет работать государственная программа финансовой поддержки автомобилистов. С 1 января 2021 года ведущие банки страны возобновили действие специальных акций для некоторых категорий граждан, а также трейд-ин. На льготных условиях можно приобрести Hyundai Creta и Solaris. Рассказываем, как принять участие в программе.

Где купить автомобиль по госпрограмме?

Официальный дилер Hyundai в Алтайском крае – это Автоцентр АНТ, расположенный в Барнауле, на Павловском тракте, 251д. Оформление кредитов по программам доступно через банки-партнеры Hyundai Finance – Совкомбанк, Сетелем Банк, Русфинанс Банк.

В госпрограмме участвуют две модели Hyundai – Solaris и Creta.

Какие условия?

По государственной программе льготного кредитования покупатель автомобиля, произведенного после 1 декабря 2020 года, получает скидку 10%. Ее оформляет банк, который предоставляет автокредит. А расходы кредитной организации субсидирует государство.

Условий для участия немного:

не должно быть других, ранее оформленных автокредитов (в 2020 и 2021 годах);

клиент обязуется не заключать в 2021 году иных договоров на приобретение автомобиля;

минимальный первоначальный взнос – 0%;

стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей;

оформить покупку можно только на того, кто имеет водительское удостоверение.

Программа "Первый автомобиль"

Этот вариант подходит для тех, у кого в собственности нет и не было автомобиля. При выборе модели в Автоцентре АНТ по этой или остальным программам вы можете пройти тест-драйв на понравившейся машине.

Программа "Семейный автомобиль"

Программа подходит молодым семьям. Стать ее участником могут семьи как с одним ребенком, так и с несколькими детьми.

Программа "Автомобиль работникам медицины"

Это новая программа, которая была создана как часть комплекса мер для поддержки медиков. Чтобы получить скидку на новое авто, всего-то нужно представить документ, подтверждающий трудовую деятельность в медицинской организации государственной системы здравоохранения в настоящее время.

Кроме скидки 10% медработник может оформить КАСКО на специальных условиях.

Программа "Автомобиль трейд-ин"

Уже привычная для россиян программа Trade-in позволяет получить скидку на новое авто при сдаче старого. Кроме того, что от цены покупки отнимается стоимость бывшего в употреблении "железного коня", так еще и дается скидка 10%.

Сдать можно транспортное средство старше шести лет и если оно было куплено не ранее, чем год назад.

Так, и как всё это сделать?

Например, у вас есть один ребенок, и вы подходите под программу "Семейный автомобиль". Вы хотите сдать свою старую машину и приобрести новую. Для своей семьи вы выбрали Hyundai Creta 1,6 АТ2WD в комплектации Active стоимостью 1,182 млн рублей (есть в наличии в Автоцентре АНТ). По госпрограмме "Семейный автомобиль" скидка за счет государства составит 118 тысяч рублей.

В Автоцентре АНТ вашу старую машину, например, оценят в 500 тысяч рублей, и вы сдадите ее в обмен на новую по схеме трейд-ин. В этом случае вы получите от Автоцентра АНТ дополнительную скидку в размере 65 тысяч рублей.

В итоге новый автомобиль обойдется вам всего за 499 тысяч рублей. Оформляете кредит прямо в автоцентре и едете домой на новеньком Hyundai. Главное, помните, что срок действия госпрограммы ограничен. Да и цены на автомобили могут вырасти. Поэтому не откладывайте запланированную покупку на потом, пользуйтесь выгодным предложением от государства.

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д

Телефон: +7 (3852)29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

*Действие государственных программ распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta от 01.12.20 года выпуска стоимостью до 1 500 000 рублей. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры – ПАО "Совкомбанк" (генеральная лицензия ЦБ РФ № 963 от 05.12.2014 года), ООО "Сетелем Банк" (генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г.) и ООО "Русфинанс Банк" (генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г). Организатор акции ООО АНТ 2000″. Предложение ограничено.