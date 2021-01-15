Пятница, 15 Январь, 09:32

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,8
€ 89,65
-14°


3495816 +0
Обь
-10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива" Коронавирус на Алтае
Новости

Как и где купить новый автомобиль со скидкой 10%?

, ИА "Амител"
В России продлили госпрограмму автокредитования

Новый год начался с хороших новостей для тех, кто хочет купить новый автомобиль: в стране снова будет работать государственная программа финансовой поддержки автомобилистов. С 1 января 2021 года ведущие банки страны возобновили действие специальных акций для некоторых категорий граждан, а также трейд-ин. На льготных условиях можно приобрести Hyundai Creta и Solaris. Рассказываем, как принять участие в программе.

Где купить автомобиль по госпрограмме?

Официальный дилер Hyundai в Алтайском крае – это Автоцентр АНТ, расположенный в Барнауле, на Павловском тракте, 251д. Оформление кредитов по программам доступно через банки-партнеры Hyundai Finance – Совкомбанк, Сетелем Банк, Русфинанс Банк.

В госпрограмме участвуют две модели Hyundai – Solaris и Creta.

Какие условия?

По государственной программе льготного кредитования покупатель автомобиля, произведенного после 1 декабря 2020 года, получает скидку 10%. Ее оформляет банк, который предоставляет автокредит. А расходы кредитной организации субсидирует государство.

Условий для участия немного:

  • не должно быть других, ранее оформленных автокредитов (в 2020 и 2021 годах);
  • клиент обязуется не заключать в 2021 году иных договоров на приобретение автомобиля;
  • минимальный первоначальный взнос – 0%;
  • стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей;
  • оформить покупку можно только на того, кто имеет водительское удостоверение.

Программа "Первый автомобиль"

Этот вариант подходит для тех, у кого в собственности нет и не было автомобиля. При выборе модели в Автоцентре АНТ по этой или остальным программам вы можете пройти тест-драйв на понравившейся машине.

Программа "Семейный автомобиль"

Программа подходит молодым семьям. Стать ее участником могут семьи как с одним ребенком, так и с несколькими детьми.

Программа "Автомобиль работникам медицины"

Это новая программа, которая была создана как часть комплекса мер для поддержки медиков. Чтобы получить скидку на новое авто, всего-то нужно представить документ, подтверждающий трудовую деятельность в медицинской организации государственной системы здравоохранения в настоящее время.

Кроме скидки 10% медработник может оформить КАСКО на специальных условиях.

Программа "Автомобиль трейд-ин"

Уже привычная для россиян программа Trade-in позволяет получить скидку на новое авто при сдаче старого. Кроме того, что от цены покупки отнимается стоимость бывшего в употреблении "железного коня", так еще и дается скидка 10%.

Сдать можно транспортное средство старше шести лет и если оно было куплено не ранее, чем год назад.

Так, и как всё это сделать?

Например, у вас есть один ребенок, и вы подходите под программу "Семейный автомобиль". Вы хотите сдать свою старую машину и приобрести новую. Для своей семьи вы выбрали Hyundai Creta 1,6 АТ2WD в комплектации Active стоимостью 1,182 млн рублей (есть в наличии в Автоцентре АНТ). По госпрограмме "Семейный автомобиль" скидка за счет государства составит 118 тысяч рублей.

В Автоцентре АНТ вашу старую машину, например, оценят в 500 тысяч рублей, и вы сдадите ее в обмен на новую по схеме трейд-ин. В этом случае вы получите от Автоцентра АНТ дополнительную скидку в размере 65 тысяч рублей.

В итоге новый автомобиль обойдется вам всего за 499 тысяч рублей. Оформляете кредит прямо в автоцентре и едете домой на новеньком Hyundai. Главное, помните, что срок действия госпрограммы ограничен. Да и цены на автомобили могут вырасти. Поэтому не откладывайте запланированную покупку на потом, пользуйтесь выгодным предложением от государства.

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai в Алтайском крае
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д
Телефон: +7 (3852)29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru

*Действие государственных программ распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta от 01.12.20 года выпуска стоимостью до 1 500 000 рублей. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры – ПАО "Совкомбанк" (генеральная лицензия ЦБ РФ № 963 от 05.12.2014 года), ООО "Сетелем Банк" (генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г.) и ООО "Русфинанс Банк" (генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г). Организатор акции ООО АНТ 2000″. Предложение ограничено.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
09:22
В десятках жилых домов в Бийске отключили электроэнергию 0
09:10
167 тысяч мигрантов зарегистрировали в одном помещении в Москве 2
08:57
Блогер Илья Варламов рассказал о новом задержании в Южном Судане 3
08:45
Более 400 работников культуры в Алтайском крае повысят квалификацию в 2021 году 0
08:29
"Она у вас больше не дернется". Мама Вари Голошубовой рассказала подробности трагедии 4
08:16
Глава ЦИК Памфилова сменила WhatsApp на Telegram 1
08:03
Как и где купить новый автомобиль со скидкой 10%? 0
07:47
Эндокринолог раскрыла "золотую формулу похудения" 1
07:32
Эрдоган привился от коронавируса 2
07:19
Естественная убыль населения Алтайского края выросла в полтора раза 6
07:01
Краевые власти решили, что будет с новогодним "ковидным" указом после 15 января 1
06:48
Глава Барнаула поднялся в сибирском медиарейтинге 4
06:33
Рык, от которого бегут мурашки. Как лев из барнаульского зоопарка защищает свою еду 0
06:17
Стало известно число работающих в удаленном формате россиян 0
06:02
До -25 и преимущественно без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае 15 января 0
03:20
Умер художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский 1
23:55
Такой день. Доступная вакцина от ковида и снос снежного городка в Барнауле 0
23:25
Автомобиль с двухлетним ребенком рухнул с моста в Горном Алтае 8
23:12
Томенко проинформировали о проверке из-за смерти ребенка в ЦРБ 3
22:58
23 человека умерли в Норвегии после вакцинации от коронавируса 1
22:32
18-летнего жителя Алтайского края будут судить за вымогательство еды у подростка 1
22:11
Мурашко призвал регионы сделать вакцинацию от COVID-19 доступнее 1
21:50
В Алтайском крае стало больше мест, где ставят прививки от коронавируса 1
21:31
Заведующую алтайской аптекой обвиняют в присвоении почти полумиллиона рублей 0
21:18
Грузовик с древесиной перевернулся и загорелся под Рубцовском 1
20:50
Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами COVID-19 1
20:32
Бориса Грачевского ввели в медикаментозную кому 0
20:10
Мошенники более 30 раз звонили рубцовчанину, чтобы похитить его деньги 0
19:50
Томенко вошел в тройку наименее критикуемых губернаторов Сибири 11
19:33
Число многодетных семей растет в Алтайском крае 0
19:15
Жительница Алтайского края выиграла миллион рублей в лотерею 2
18:50
16 штаммов коронавируса обнаружили в Кении 0
18:28
Почти 150 снегоуборочных машин выведут на дороги Барнаула в ночь на 15 января 0
18:07
Барнаул сковали многокилометровые пробки 1
17:55
Девочка перебегала дорогу возле барнаульской мечети и попала под машину 4
17:42
С крестным ходом, но без купели. Как пройдет Крещение в Барнауле 0
17:31
Михаил Мишустин заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом 1
17:21
Алтайский край вошел в топ-5 регионов для гастрономического туризма 0
17:07
Житель Уфы получил восемь лет колонии за убийство педофила 2
16:54
Врач рассказал, чем отличается ковидный кашель от кашля курильщика 1
16:41
СМИ: Минстрой планирует ужесточить контроль за арендой жилья 2
16:29
Молодого барнаульца отправили в колонию за пьяную езду 1
16:16
Названы вакансии с самой высокой зарплатой в России 1
16:05
Стало известно, когда снесут торговые павильоны на площади Победы в Барнауле 12
15:56
Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:42
Ольга Бузова назвала Владимира Путина идеалом мужчины 12
15:30
Алтайский край вошел в десятку регионов с самой доступной вакциной от ковида 17
15:15
Россиянам хотят разрешить запуск салютов лишь пять дней в году 17
15:03
Денег нет, но вы держитесь. Как дожить до зарплаты после новогодних праздников 0
14:54
Ученые готовятся отнимать секунды жизни у землян 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.