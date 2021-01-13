Минюст хочет получить доступ к банковской тайне

Минюст подготовил законопроект, который позволит ведомству получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной. Об этом сообщают "Известия".

"Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций", – рассказали в ведомстве.

Поддержать инициативу готовы в профильном комитете Госдумы по развитию гражданского общества. Его глава Сергей Гаврилов заявил, что новые нормы помогут Минюсту выполнять возложенный на него контроль за деятельностью НКО.