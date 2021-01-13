Умер актер из сериала "Дальнобойщики"

Актер Денис Карасев скончался в своей квартире в Москве. По предварительным данным, 57-летний артист умер от сердечной недостаточности. На место прибыли медики, но они не смогли помочь Карасеву, пишет РЕН ТВ.

Актер известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Сволочи", "Дальнобойщики", "Мы из будущего 2".

Ранее amic.ru писал о том, что известный российский актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-м году жизни. По словам его дочери, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Коренев снялся в пятидесяти фильмах и сериалах, включая "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Дети Арбата", "Криминальный талант", "Десантный Батя" и "Убойная сила".