Россияне назвали лучшие города для заработка

Россияне выбрали лучшие города для построения карьеры. По данным опроса, который провел сервис "Работа.ру", на первом месте оказалась Москва.
Российскую столицу выбрали 59% респондентов. Второе место занял Санкт-Петербург (32%). В первую пятерку вошли Краснодар, который назвали 27% участников опроса, а также Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).
Следующими по популярности стали Казань (18%), Новосибирск (17%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%), а также Самара (11%). Каждый десятый опрошенный назвал перспективным городом для построения карьеры Хабаровск.
Реже всего респонденты называли Волгоград и Пермь – по 1%.
Комментарии
....а также Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).
Следующими по популярности стали Екатеринбург (18%)...,/////////// Ну никак у статистов с математикой и логикой не получается))
Ха ха особенно в Сочи то заработаешь)
А Барнаул в минус ушел???
Где работать в краснодыре? Там зарплаты на уровне барнаула.
13.01.2021 14:55
- гость
Разве что валенки и шубу не надо покупать...