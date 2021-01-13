Россияне назвали лучшие города для заработка

Россияне выбрали лучшие города для построения карьеры. По данным опроса, который провел сервис "Работа.ру", на первом месте оказалась Москва.

Российскую столицу выбрали 59% респондентов. Второе место занял Санкт-Петербург (32%). В первую пятерку вошли Краснодар, который назвали 27% участников опроса, а также Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).

Следующими по популярности стали Казань (18%), Новосибирск (17%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%), а также Самара (11%). Каждый десятый опрошенный назвал перспективным городом для построения карьеры Хабаровск.

Реже всего респонденты называли Волгоград и Пермь – по 1%.