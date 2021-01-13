Аспирант из АлтГТУ получит стипендию президента России

Аспирант АлтГТУ Андрей Мясников стал единственным представителем Алтайского края, получившим стипендию президента РФ. Его проект "Разработка СВС материалов – накопителей водорода из порошковых смесей Ti-Al-Nb, подверженных предварительному гамма-облучению" получил высокую оценку экспертной комиссии.

"На конкурсный отбор было принято рекордное количество заявок – 3181. Конкурс стипендиатов проводится с разной периодичностью, по сравнению с предыдущим периодом количество заявок выросло на 17%. Рост числа заявок по сравнению с 2013 годом составил 92%", – сообщает официальный сайт Минобрнауки России.

Всего победителями конкурсного отбора стали 587 молодых ученых и аспирантов. Все они занимаются перспективными научными исследованиями и разработками по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Список победителей размещен на официальном сайте Совета.

Итоги конкурса подвели в декабре 2020 года Минобрнауки России и Совет по грантам президента Российской Федерации. Стипендия составляет 22 800 рублей в месяц. Ее назначают сроком до трех лет.