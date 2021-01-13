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Новости

Банки опасаются, что цифровой рубль приведет к оттоку клиентов

, ИА "Амител"
Это может повлиять на кредитоспособность населения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Выпуск цифрового рубля может привести к оттоку клиентов из банков, а значит, снизить их кредитоспособность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование мнения российских банков. 

"По мнению большинства респондентов, введение ЦВЦБ (цифровая валюта Центрального банка, – прим. ред.) вызовет отток средств клиентов из коммерческих банков и, как результат, окажет негативное влияние на их кредитоспособность", – сказано в исследовании.

Отмечается, что степень возможного влияния будет зависеть от выбранной модели реализации цифрового рубля. Оптимальным, по мнению представителей банков, является система постепенного введения кибер-валюты. 

Ранее amic.ru писал о том, что Банк России анонсировал введение цифрового рубля. Как именно регулятор планирует взаимодействовать с остальными участниками рынка при распределении этой валюты, пока неизвестно.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.01.2021 15:18
Дэн

Конечно, а 2 процента по вкладу их замечательно привлекут. А еще некоторые теперь берут деньги за внесение на вклад до 30000 рублей. гении менеджмента.

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