Банки опасаются, что цифровой рубль приведет к оттоку клиентов

Выпуск цифрового рубля может привести к оттоку клиентов из банков, а значит, снизить их кредитоспособность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование мнения российских банков.

"По мнению большинства респондентов, введение ЦВЦБ (цифровая валюта Центрального банка, – прим. ред.) вызовет отток средств клиентов из коммерческих банков и, как результат, окажет негативное влияние на их кредитоспособность", – сказано в исследовании.

Отмечается, что степень возможного влияния будет зависеть от выбранной модели реализации цифрового рубля. Оптимальным, по мнению представителей банков, является система постепенного введения кибер-валюты.

Ранее amic.ru писал о том, что Банк России анонсировал введение цифрового рубля. Как именно регулятор планирует взаимодействовать с остальными участниками рынка при распределении этой валюты, пока неизвестно.