Возраст студентов-бюджетников в России предложили повысить

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предлагает повысить возраст студентов-бюджетников с 30 до 35 лет. Внести инициативу на рассмотрение планируют в ближайшее время, пишет РИА Новости.

"Законопроектом предлагается расширить меры поддержки молодежи, увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет, и тем самым конкретизировать мероприятия, направленные на вовлечение большего количества молодых людей во все сферы жизни общества", – говорится в пояснительной записке.

Авторы напомнили, что с недавнего времени возраст молодежи повысили до 35 лет. В качестве одного из аргументов для принятия законопроекта депутаты отметили возможность использования мер государственной поддержки.