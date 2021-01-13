В алтайском Минстрое определились с кандидатурой куратора сферы ЖКХ

Новым куратором сферы ЖКХ Алтайского края стал Евгений Григоренко. 30 декабря 2020 года он занял должность заместителя главы регионального Министерства строительства и управления по жилищно-коммунальному хозяйству.

Согласно справке, размещенной на официальном сайте ведомства, Григоренко родился 24 декабря 1985 года в селе Краснощеково. С 2008 по 2010 год занимал должность специалиста проектной группы ОАО "Алтайгазпром", а с 2010 по 2012 год работал главным специалистом отдела по газификации барнаульской администрации.

С 2012 по 2020 год Григоренко занимал различные должности в структурах "Газпрома": сначала был начальником отдела стройконтроля, а после – заместителем генерального директора по капстроительству ОАО "Газпром распределение Барнаул". Позднее он занял аналогичную должность в ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области.

Напомним, что заместителем министра по сфере ЖКХ до апреля 2020 года был Андрей Голубцов. 11 апреля он подал в отставку по собственному желанию, а 16 апреля правоохранительные органы провели обыск в краевом Минстрое. На следующий день, 17 апреля, экс-замминистра задержали и отправили в СИЗО, однако позднее перевели под домашний арест.

По версии правоохранителей, Голубцов получил два миллиона рублей от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. В декабре 2020 года суд оставил экс-заместителя главы Минстроя под домашним арестом еще на два месяца.