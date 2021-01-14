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Новости

Жители Алтайского края стали больше тратить на новогодние развлечения

, ИА "Амител"
В этом году праздничные расходы выросли по сравнению с прошлогодними тратами
Фото: ferma-biz.ru

Фото: ferma-biz.ru

В новогодние каникулы жители и гости Алтайского края потратили на отдых и развлечения более 360 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января. Это на 20% больше, чем в начале прошлого года. В банке такую динамику связывают как с ростом популярности внутреннего туризма, так и со встречей Нового года в "домашнем" регионе.

Посещению ресторанов и кафе жители и гости Алтайского края предпочли походы в магазины: оборот продуктового ретейла в регионе вырос на четверть, количество покупок увеличилось на 17%. Траты на алкоголь выросли на 18%.

Расходы на кафе и рестораны в новогодние праздники остались на уровне прошлого года – на общепит жители края потратили более 38 млн рублей. Затраты в театрах, кино, клубах и других развлекательных учреждениях края составили 9 млн рублей.

В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году.

"В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения внутри страны закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей, – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%. Россияне покупали билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн. Алексей Киричек отмечает, что многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование.

По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть – до 1,8 млрд рублей – снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).

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