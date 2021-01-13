За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили 22 850 новых зараженных коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев инфицирования достигло 3 471 053.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4320), второе место занимает Санкт-Петербург (+3003), третье – Московская область (+1189). Алтайский край, в котором на 13 декабря подтвердили 199 новых случаев заражения, занимает 35 место.

Выздоровели еще 28 658 человек, всего вылечились от ковида 2 854 088 человек.

С подтвержденным COVID-19 скончались еще 566 пациентов, общее число летальных случаев достигло 63 370.