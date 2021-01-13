Комментаторам "Матч ТВ" запретили использовать англицизмы

Фото: Telegram-канал "Подъем"

Журналист Станислав Гридасов опубликовал список англицизмов, которые запретили использовать комментаторам "Матч ТВ". В таблице указаны допустимые, допустимые в определенном контексте и недопустимые слова.

По словам Гридасова, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер "очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами".

Генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки подтвердила существование списка слов, которые комментаторам употреблять не рекомендуется. Однако она отметила, что штрафовать сотрудников за использование "запрещенных" слов не будут.