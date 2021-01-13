Алексей Навальный возвращается в Россию

Алексей Навальный купил билет на самолет, чтобы вернуться в Россию. Блогер прилетит в страну в конце нынешней недели.

"Сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы", – написал он в своем Telegram-канале.

Навальный отметил, что вопрос о возвращении в Россию для него никогда не стоял, а в Германии он находился исключительно для реабилитации.

Ранее amic.ru писал о том, что ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы заменить условный срок на реальный. Навальный отметил, что претензии со стороны ведомства к нему возникли в декабре 2020 года.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.