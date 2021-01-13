Алексей Навальный возвращается в Россию

Алексей Навальный купил билет на самолет, чтобы вернуться в Россию. Блогер прилетит в страну в конце нынешней недели.
"Сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы", – написал он в своем Telegram-канале.
Навальный отметил, что вопрос о возвращении в Россию для него никогда не стоял, а в Германии он находился исключительно для реабилитации.
Ранее amic.ru писал о том, что ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы заменить условный срок на реальный. Навальный отметил, что претензии со стороны ведомства к нему возникли в декабре 2020 года.
Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
Комментарии
"Победа" счастлива)
ну молодец
ничего личного, только у него истории про разведчиков
Поиздержался, однако, в Германии- только на лоукостер и хватило)
Кто-то одинокий и пожилой сейчас загрустил за высокой кремлевской стеной.
На белом коне въедет, как Солженицын?
Молодец! Трусы в России не бросил. Тяжко видать на чужбине без нижнего белья.
Что ему боятся. Пишет правду.
13.01.2021 16:34
АБОРИГЕН
Чего ему грустить за высокой стеной? А вот тебе-стОит,сейчас присадят Лёшу на срок или в дурку и опять тебе придётся грев засылать.
Гость 17:17 Нельсона Манделу не хотите получить?
13.01.2021 17:35
-гость-
Ему до Нельсона как до манделы.
13.01.2021 16:46
- гость -
Ага,въехал и завещал "сберегать народ". Но не сыну Степашке,который имеет долю в СГК и "греет народ". Так и Овальный,если после "революций" он кому-то будет нужен.
сегодня в бункере валерьянку будут пить литрами lol
13.01.2021 17:54
гость
Конечно,Аника-воин едет!!! Боюсь,боюсь!