Алтайскому священнику подали машину с "числом дьявола"

Алтайский священнослужитель Александр Микушин на своей странице в Instagram поделился забавной историей. Он вызвал такси и ему подали машину с номером 666.
Помимо госзнака на автомобиле, номер телефона также состоял только из шестерок.
"Номер машины и номер службы такси напомнили мне 13-ю главу книги "Откровение". Сначала не хотел ехать, но потом вспомнил об оригинальном средстве передвижения для паломничества в Иерусалим святителя Иоанна Новгородского, успокоился", – написал Микушин и привел отрывок, о котором он упоминает в своем рассказе.
В итоге священнослужитель "оседлал беса" и уехал на такси на службу.
Комментарии
Вот это история, вот это прям интересно. Гай Ричи нервно курит в стороне с такими историями
Отказался от вызванного такси, оседлал метлу и был таков...
Коммент к заголовку амика (Микушин не стушевался и "оседлал беса"...
и аминь
на что ездит батюшка?
на подаяния?
у них сейчас в пандемию бизнес прет
все атеисты и все равно отпевают