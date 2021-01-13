Алтайскому священнику подали машину с "числом дьявола"

Алтайский священнослужитель Александр Микушин на своей странице в Instagram поделился забавной историей. Он вызвал такси и ему подали машину с номером 666.

Помимо госзнака на автомобиле, номер телефона также состоял только из шестерок.

"Номер машины и номер службы такси напомнили мне 13-ю главу книги "Откровение". Сначала не хотел ехать, но потом вспомнил об оригинальном средстве передвижения для паломничества в Иерусалим святителя Иоанна Новгородского, успокоился", – написал Микушин и привел отрывок, о котором он упоминает в своем рассказе.

В итоге священнослужитель "оседлал беса" и уехал на такси на службу.