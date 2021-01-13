В алтайской школе спустя почти 70 лет открыли столовую

В Журавлихинской школе Первомайского района открыли столовую. Места для организации питания школьников в учреждении не было с момента постройки в 1952 году.

Как сообщают "Вести Алтай", с момента открытия в школе был только буфет. Изменить ситуацию помог закон о бесплатном горячем питании для школьников – тогда детей начали возить на обеды в соседнее село, что вызвало критику в соцсетях.

В то же время власти Первомайского района и региональное Минобрнауки выделили деньги на создание в школе полноценной столовой, и в начале третьей четверти ее удалось открыть.

"И дети, и родители довольны. Проблемы были. Учеников младших классов нужно было одеть, посадить в автобус, увезти за семь километров в соседнее село, чтобы покормить. А дети с 5-го по 11-й класс вообще не получали никакого питания. А сейчас мы всех кормим. Столовая работает уже два дня, и ни один ребенок не отказался от горячих обедов", – говорит директор Журавлихинской СОШ Алексей Анищенко.

Столовая включает в себя обеденный зал на 32 места и пищеблок со всем необходимым оборудованием. В общей сложности на создание столовой потратили 700 тысяч рублей.