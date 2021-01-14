Близкие люди помогут. Как на Алтае работает сервис по уходу за пожилыми и больными

В России найти сиделку или специалиста по уходу за больным довольно сложно. Обычно их ищут через знакомых или государственную патронажную службу. Но ни один из этих способов не гарантирует, что у сиделки будет соответствующая квалификация и опыт работы.

Именно поэтому неравнодушные люди, на своем опыте столкнувшиеся с трудностями ухода за больными, создают частные центры, специализирующиеся на уходе за больными и пожилыми пациентами. Так получилось и у Елены Анистенковой, руководителя бийского центра социального обслуживания "Близкие люди". На радио "Эхо Москвы" предприниматель рассказала, как работает центр, что входит в обязанности сиделки и почему сотрудникам центра можно доверить заботу о своих близких.

– Расскажите, как пришла идея открыть центр социального обслуживания и востребован ли такой бизнес в Алтайском крае?

– Мы открылись в Бийске в июне 2019 года. Обычно у социальных предпринимателей за бизнесом стоит личная история, и я не исключение. У меня тяжело болела мама 10 лет назад, и мне пришлось ухаживать за ней самой. За период болезни мы поменяли три стационара в Барнауле, пробовали искать сиделку, но не находили. Люди приходили безответственные, не получалось с ними договориться на длительный срок. В общем, опыт печальный, и уже тогда я подумала о том, что центр социального обслуживания будет востребован. Не только для больных, но и для пожилых людей, которые требуют ежедневной помощи, ухода.

Спустя 10 лет мы решили создать такой центр в Бийске. У нас количество пожилых людей растет с каждым годом, а к 2025 году оно удвоится. Это послевоенное поколение, достаточно большое по численности. В связи с этим и у государства, и у общества стоит вопрос, каким образом мы будем справляться с уходом, потому что у государственной системы, к сожалению, уже сейчас не хватает возможностей.

Рынок частных социальных услуг только формируется у нас в стране. В других странах он уже достаточно развит: в Америке, например, в каждом штате около 200-300 частных организаций, которые оказывают такие услуги. У нас же – самое начало, поэтому мы на пике востребованности.

– С чего вы начинали?

– Для начала в 2019 году я обратилась в Центр инноваций социальной сферы "Мой бизнес" в Барнауле, и прошла обучение в школе социального предпринимательства. Мне это очень помогло, потому что у меня не было опыта работы ни в социальной сфере, ни в бизнесе. За месяц я приобрела основные знания и навыки, необходимые для ведения своего дела.

После обучения мы приобрели франшизу. Такие центры, как наш, открыты в 28 городах России. Автор франшизы – Вадим Носов. Он девять лет назад основал этот центр в Нижнем Новгороде, где на сегодняшний день уже четыре филиала.

– Почему решили именно франшизу приобрести?

– Потому что у нас не было опыта работы в социальной сфере. А франшиза очень удобна в плане организации на начальном этапе всех бизнес-процессов. Я считаю, что очень важно на старте не наделать ошибок. В итоге стартовали в Бийске очень неплохо: город с населением порядка 200 тысяч, но уже в первый месяц мы заключили около 11 договоров.

– У вас стационарное или надомное обслуживание?

– Надомное. Стационарное обслуживание – это дома престарелых, частные пансионаты, дома-интернаты. А надомное обслуживание – это когда сиделка приходит к пожилому или тяжелобольному человеку и помогает ему: проводит гигиенические процедуры, занимается домашними делами.

Мы считаем, что пожилым людям очень важно находиться именно в родных стенах, общаться со своими близкими. Хотя на сегодняшний день есть такая тенденция, что пожилые люди живут отдельно от детей и внуков, но все равно они встречаются. И пожилому человеку важно, чтобы его окружала знакомая обстановка. Так они чувствуют себя лучше – и физически, и психологически.

– Как вы находите клиентов и какую роль в этом вопросе играют продвижение и реклама?

– Мы их не ищем, они нас ищут. В этом преимущество нашего бизнеса. В основном через интернет, поисковики. И мы, конечно, стараемся размещать рекламу, большое внимание этому уделяем, потому что мы должны сделать все, чтобы человеку было нас легко найти. В выдаче на "сиделка Бийск" мы почти всегда на первом месте.

– Расскажите, кто, по-вашему, может быть сиделкой и какие требования вы предъявляете к персоналу?

– Мы очень тщательно подходим к этому вопросу. В этом еще одно наше преимущество: если вы берете человека "с улицы", у вас нет уверенности, например, в том, что он здоров, и доверяете ему своего близкого родственника, хотя ничего о нем не знаете. А мы подберем сиделку, которая подойдет и вам, и тому, за кем она будет ухаживать. Мы всех претендентов тестируем, анкетируем, требуем с них анализы.

Кроме того, при центре работает "Школа ухода". Она бесплатна для всех граждан Бийска и близлежащих районов. Там мы консультируем семьи, которые сами ухаживают за своими родными. Потому что встречаются совершенно чудовищные случаи какого-то невежества.

Наша задача в том, чтобы знания об уходе за больными как можно шире в общество транслировать. Потому что большинство людей ухаживают все-таки самостоятельно. Конечно, есть ролики в интернете, как, например, менять памперс, как сделать антипролежневый массаж, но, к сожалению, есть люди, которые не считают это необходимым.

В школе ухода мы обучаем, во-первых, всех своих исполнителей. Поэтому мы гарантируем качественный профессиональный уход. Если сиделка приходит в ваш дом, она уже знает, например, что ухаживать нужно за подопечным с инсультом, и организовывает процесс ухода в соответствии с особенностями заболевания.

Когда уход за родственником берет на себя сиделка, наша задача в том, чтобы подопечный не почувствовал, что что-то поменялось. Мы начинаем работу с того, что делал родственник. Если там были какие-то ошибки, мы их очень плавно и постепенно исправляем и выстраиваем процесс ухода так, как это необходимо в каждом конкретном случае.

В основном граждан мы консультируем по звонку, но в прошлом году, до пандемии, мы проводили очные занятия. У нас есть также обучающие видео и книга "Школа профессиональных сиделок". Автор – Мария Кудрявцева, врач, психолог. Граждане могут эту книгу приобрести, если это необходимо. Сейчас основные консультации в связи с пандемией проводим по телефону.

В центре также есть медсестры, которые оказывают сестринский уход нуждающимся в этом, в основном пенсионерам. Одна из главных задач нашего центра – помочь людям, которые, в свою очередь, хотят помогать другим. Мы их обучаем и потом даем заказы рядом с домом. Они работают, им удобно.

– У вас постоянный штат?

– Сиделки постоянно меняются. Кто-то приходит, кто-то уходит, они самозанятые лица. У кого-то обстоятельства, кто-то уходит на другую работу. На сегодняшний день у нас около 50 человек работают в Бийске.

– А сколько подопечных у вас сейчас?

– Сейчас 35 человек. Иногда их бывает 50, иногда 20 – цифра непостоянная. В феврале мы будем брать второго менеджера, потому что уже не справляемся. Хотя мы только начали. В первый год наша задача была в том, чтобы как можно больше людей узнали, что мы есть, что мы уже начали работать.

В основном это пожилые люди, после 65 лет. Есть и молодые инвалиды, тоже за ними ухаживаем. Но не работаем с детьми. Там немного психология другая. Родители детям хотят давать лучшее, что у них есть. А в нашем случае сын или дочь хотят, чтобы мама или папа получали просто достойный уход. Это другое. И персоналу требуется абсолютно другая подготовка.

Но нас просили "Дети-ангелы", общественная организация, начать заниматься с детьми. Мы им пообещали, что год отработаем, и возможно, начнем.

Мы сотрудничаем с государственными учреждениями, с управлением социальной защиты. Наша специфика в том, что человек может получать патронаж от государства только в тех случаях, когда он может подойти открыть дверь соцработнику. А мы в основном ухаживаем за теми, кто лежит.

– Как правило, у сиделок график работы варьируется от часов до суток с проживанием. А как работают ваши исполнители, и что входит в их обязанности?

– У нас есть патронаж, когда сиделка приходит раз в день, но это в основном легкое состояние. Ходит в магазин, в аптеку, выгуливает собак, оплачивает коммунальные услуги. Но в основном это уход за лежачими. Патронаж либо разовый, либо двухразовый, утром и вечером, почасовой. Также есть возможность нанять сиделку с проживанием. У нас эта услуга пользуется особым спросом. Мы на нее сделали специальную цену. Так, средняя оплата сиделки в Бийске – 100 рублей в час. То есть 2400 рублей сутки получается. А у нас – 1200 рублей в сутки. Поэтому многие эту услугу у нас покупают.

Сейчас темп жизни очень высокий, и не все могут уделять достаточно внимания пожилым людям. Тем более в пандемию. К тому же, в случаях, когда приходится сутками ухаживать за больным, страдает карьера, самочувствие того, кто ухаживает, потому что с пожилыми сложно.

Опять же, я заметила, что когда с подопечными начинаем работать мы, дети удивляются, что старики с нами общаются иначе. Это потому, что сиделке запрещено разговаривать с подопечным на какие-то негативные темы. Это правило. Мы стараемся поддерживать позитивную атмосферу.

– Какие еще есть правила?

– Надо почувствовать человека, потому что не все даже могут говорить. То есть важно научиться понимать, что он сейчас хочет, предугадывать его желания. И если человек ощущает заботу, доброе отношение, то контакт выстраивается. Бывает, что непросто. Бывает, что подопечный нас не принимает. Но мы в этом случае всегда консультируем исполнителей. Иногда, например, просто нужен тактильный контакт. Ни разу не было случая, чтобы сиделка в конечном итоге не нашла общего языка с подопечным.

– Вы сказали, что обратились в центр "Мой бизнес" за обучающей поддержкой. Скажите, как ваше сотрудничество складывается дальше, какую помощь получаете как социальный предприниматель?

– В прошлом году в декабре я участвовала в первом инвест-подиуме в Алтайском крае. И представляла там бизнес-идею "Открытие пансионата для пожилых людей". Это уже стационарный вариант. Конечно, мы долго к этому готовились. На сегодняшний день пока сделали паузу. Не совсем, наверное, пока готовы. Очень много сложностей. Попробуем, может быть, еще год-два развивать сам центр, добавлять услуги.

В этом году мы запустили услугу перевозки тяжелобольных людей. У нас в центре появился психолог, который консультирует семьи, где есть пожилые люди. У нас есть юрист, который тоже консультирует, в основном по семейному праву. Как показала практика, в Бийске также востребована услуга мытья лежачих больных. Это отдельная услуга. Приезжают два крепких молодых человека, надувают специальную ванну, моют человека, потом кладут обратно, собирают ванну и уезжают. Будем тоже такое запускать.

– Какие еще есть перспективы развития?

– У нас не организован досуг пожилых людей. На сегодняшний день в обществе культ молодежи, все хотят быть молодыми и красивыми, человечество думает о том, как продлить молодость.

Есть такое слово – эйджизм. Это дискриминация по возрасту. Молодые люди в рекламе влюбляются, покупают квартиры, машины, телефоны, жизнь кипит. И такое ощущение, что пожилой человек не может сходить на свидание. Есть такой стереотип: "Ну что они, пенсионеры?" Как будто эта категория даже в правах ущемлена.

– То есть у вас есть намерение помочь с организацией досуга?

– Да, это тоже бизнес, и во всем мире он очень развит. У нас это тоже придет, может не сразу, но тем не менее общество как-то разворачивается к пожилым людям.

– Какой еще помощью центра "Мой бизнес" пользуетесь? Д авайте перечислим.

– Я прошла в прошлом году программу "Преакселератор бизнеса". Также была защита. Все это очень многое мне дало: я просчитала свой бизнес на пять лет вперед, появилось видение того, куда я иду, что для этого нужно делать. Это очень серьезные вещи, и то, что такая поддержка существует, очень важно, особенно для тех, кто начал с нуля.

Ну и, конечно, в течение года я получаю от них поддержку. В этом году мы записали новый рекламный ролик о нашем центре. Он транслировался на билбордах в двух торговых центрах Бийска. Также полиграфия. Центр выделяет средства, и мы печатаем флаеры, оставляем их в больницах. Кстати, мы еще во всех стационарах города работаем. Туда тоже можно пригласить сиделку.

На следующий год я бы хотела съездить в Санкт-Петербург, там существует институт "Прогресс", где проходят переквалификацию специалисты, в том числе социальной сферы. Там есть шикарный обучающий курс, как раз по стационарному обслуживанию. Фонд нам может с этим тоже помочь.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

– Мой бизнес – это моя ответственность. Мой бизнес – это дело, которому, я надеюсь, будет посвящена моя оставшаяся жизнь. Мой бизнес – это незабываемые отношения, драйв, свобода. Работа, от которой получаешь удовольствие.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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