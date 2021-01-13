Почти половина россиян удовлетворены своей жизнью

К концу 2020 года 47% жителей России были чаще удовлетворены или частично удовлетворены жизнью, которую они ведут. Согласно опросу ВЦИОМ, не удовлетворены жизнью 26% опрошенных, а индекс удовлетворенности снизился на шесть пунктов к октябрю 2019 года.

Согласно данным, опубликованном на официальном сайте центра, в конце года россияне неоднозначно оценивали сложившуюся ситуацию в стране – 47% считали ее скорее хорошей, 48% – скорее плохой. Снижение индекса социальных оценок составил 1 пункт.

К экономической ситуации в стране положительно относятся только 15% граждан, еще 45% россиян дают средние оценки, а отрицательные – 36%.