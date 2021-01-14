Тату, которые не так просты на первый взгляд, как кажется

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Человеческое тело может стать совершенно потрясающим полотном для искусства и творчества. Татуировки, как один из способов украшения, человечество использует уже десятки тысяч лет. Но удивить можно всегда. Мы когда-то делали подборку 3D-татуировок, от которых в некоторых моментах даже становится жутко. В новой подборке тату "оживает", когда человек сгибает руку или ногу.

Рисунки, на которые нужно взглянуть дважды, в нашей фотоленте.