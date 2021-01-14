Фото: boredpanda.com
Человеческое тело может стать совершенно потрясающим полотном для искусства и творчества. Татуировки, как один из способов украшения, человечество использует уже десятки тысяч лет. Но удивить можно всегда. Мы когда-то делали подборку 3D-татуировок, от которых в некоторых моментах даже становится жутко. В новой подборке тату "оживает", когда человек сгибает руку или ногу.
Рисунки, на которые нужно взглянуть дважды, в нашей фотоленте.
Комментарии
А еще есть кочегары и улей их не во всех "тату-салонах" колют
Особо доставляют волосатые ножищи.
извращенцы
У некоторых под тату шрамы проглядывают
Детям и дe6ил0идaм очень-на нравицо наносить себе на тушку рисунки, которые, о чудо! ...двигаются, когда двигается тушка.
Тату, которые не так просты на первый взгляд, как кажется
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Я не редактор, но, по моему скромному мнению, заголовок должен звучать так:
Тату, которые не так просты, как кажется на первый взгляд
Спасибо моей учительнице по Русскому языку! Дала знаний
14.01.2021 06:59
- гость -
))))))))
Думается мне, при определенной рекламе этих рисунков, их массово начнут просить колоть за деньги и во всех салонах! Народец то измельчал - нет культуры, нет понятий!