Четверг, 14 Январь, 08:55

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,53
€ 89,78
-17°


3471053 +22850
Обь
-6см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива" Коронавирус на Алтае
Новости

Жители Калининграда засняли водителя автобуса, который переключал передачи шваброй

, ИА "Амител"
Транспорт при этом издавал "адские звуки"

Жители Калининграда засняли на видео водителя автобуса, которому пришлось переключать передачи шваброй. Ролик разлетелся по соцсетям, и мужчина прославился на всю страну.

Очевидцы предположили, что техника уже давно ездила кое-как, но к моменту, когда снимали видео, автобус начал "разваливаться на ходу". Каждая попытка водителя переключить передачу сопровождалась ужасными звуками и тряской по салону, а пассажиры, судя по ролику, не особенно расстраивались от происходящего.

Ранее amic.ru писал о том, что потасовка между кондуктором и пьяными пассажирами, которые отказались надевать маски и платить за проезд, произошла в красноярском автобусе.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.01.2021 07:25
- гость -

Ехал автобус. Что надо.

14.01.2021 08:10
- гость -

Им шашечки или ехать..?

14.01.2021 08:19
Митенька ржевский

Ну и где ссыль на контент?

14.01.2021 08:26
- гость -

Вот и запад. У нас ОТ по сравнению с другими городами выглядит не плохо. Постоянно пользуюсь доволен. Единственный минус график движения нарушается.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
08:52
Трамп проигнорировал вынесенный ему импичмент 0
08:40
Российские банки не хотят объяснять причины отказов в выдаче кредитов 1
08:29
"Рынок слегка лихорадит". Что будет с ценами на бензин в Алтайском крае в январе 2021-го 0
08:16
Готовь портфель с апреля. Как записать ребенка в первый класс в 2021 году? 2
08:01
Причины бесплодия у молодых и есть ли шансы у 40-летних: мнение репродуктолога 1
07:50
Невеста Криштиану Роналду снялась в рекламе нижнего белья 0
07:32
Кто такие квиры и в чем их отличия? 2
07:18
Жители Калининграда засняли водителя автобуса, который переключал передачи шваброй 4
07:03
Женщина обвинила алтайских врачей в смерти своей маленькой дочери 0
06:47
Врач рассказала, кому лучше не выходить на улицу в мороз 0
06:33
Тату, которые не так просты на первый взгляд, как кажется 7
06:16
На капитальный ремонт Дома культуры в алтайском селе направят около 54 млн рублей 1
06:01
Снова морозно. О погоде в Алтайском крае 14 января 0
23:52
Такой день. Обращение к Путину из-за цен на отопление и подросшие инвестиции в туризм 0
23:33
Минюст хочет получить доступ к банковской тайне 0
23:10
Илью Варламова и Павла Верзилова задержали в Южном Судане на несколько часов 6
22:49
Ребенок из Барнаула выиграл лекарство от спинально-мышечной атрофии за 165 млн рублей 6
22:25
25-летний мужчина пропал без вести в Барнауле 0
22:01
Назван наиболее подорожавший в 2020 году продукт 1
21:54
Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле 1
21:29
Уголовное дело из-за гибели ребенка от угарного газа возбудили в Алтайском крае 1
21:10
Четыре алтайских колледжа попали в число лучших в России 1
20:54
Власти Барнаула объяснили, почему город не получил деньги на новые автобусы 8
20:30
Два внедорожника столкнулись на перекрестке в Барнауле 1
20:03
Почти половина россиян удовлетворены своей жизнью 8
19:51
Обвиненный во взяточничестве экс-мэр Славгорода пытается обжаловать отставку 2
19:27
Почти 150 единиц техники будут убирать снег с улиц Барнаула в ночь на 14 января 1
19:07
Комментаторам "Матч ТВ" запретили использовать англицизмы 5
18:46
Барнаульцы организовывали для иностранцев фиктивные тесты на знание русского языка 0
18:35
Барнаульцам по пути домой придется постоять в девятибалльных пробках 0
18:08
Жители Алтайского края пожаловались Владимиру Путину на огромные тарифы на отопление 11
17:58
Стало известно, когда откроют движение по площади Сахарова в Барнауле 2
17:42
В алтайской школе спустя почти 70 лет открыли столовую 0
17:32
Стройка грядет: как продлить срок службы цемента 1
17:21
Алтайскому священнику подали машину с "числом дьявола" 5
17:08
Возраст студентов-бюджетников в России предложили повысить 2
16:56
Две медицинские фирмы в Барнауле сговорились и заработали 54 млн рублей 5
16:44
Брюса Уиллиса выгнали из магазина из-за того, что он был без маски 3
16:31
Инвестиции в развитие алтайского туризма вырастут почти на четверть в 2021 году 1
16:17
Алексей Навальный возвращается в Россию 24
16:05
Мошенники продают барнаульцам куски пенопласта в красивых коробках 1
15:53
Мужчина четыре дня просил свою дочь спасти его от смерти, но она не поверила отцу 0
15:40
В алтайском Минстрое определились с кандидатурой куратора сферы ЖКХ 10
15:29
Ваш звонок очень важен. ВТБ объявляет набор операторов кол-центра 6
15:20
Почти 23 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
15:07
Жителей Алтайского края предупреждают о второй волне аномальных морозов 4
14:55
Банки опасаются, что цифровой рубль приведет к оттоку клиентов 4
14:43
Три человека погибли на пожарах в Алтайском крае за сутки 0
14:31
Аспирант из АлтГТУ получит стипендию президента России 0
14:17
Эксперты назвали особенности протекания "британского" штамма коронавируса у детей 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.