Жители Калининграда засняли водителя автобуса, который переключал передачи шваброй

Жители Калининграда засняли на видео водителя автобуса, которому пришлось переключать передачи шваброй. Ролик разлетелся по соцсетям, и мужчина прославился на всю страну.

Очевидцы предположили, что техника уже давно ездила кое-как, но к моменту, когда снимали видео, автобус начал "разваливаться на ходу". Каждая попытка водителя переключить передачу сопровождалась ужасными звуками и тряской по салону, а пассажиры, судя по ролику, не особенно расстраивались от происходящего.

Ранее amic.ru писал о том, что потасовка между кондуктором и пьяными пассажирами, которые отказались надевать маски и платить за проезд, произошла в красноярском автобусе.