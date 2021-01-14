Снова морозно. О погоде в Алтайском крае 14 января

После потепления в Алтайский край возвращаются морозы. Правда, задержатся они ненадолго, а пик похолодания придется на 14 января.

В регионе температура воздуха составит -23...-28 градусов, местами в предгорьях до -18 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -24...-26 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь с 14 на 15 января в крае температура воздуха составит -32...-37 градусов, местами – от -26 до -31 градуса.