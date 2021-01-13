Уголовное дело из-за гибели ребенка от угарного газа возбудили в Алтайском крае

Бийский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") из-за гибели двухлетнего мальчика в селе Ануйском Смоленского района. По данным следствия, мать вместе с сожителем оставили его дома и ушли, а на следующий день женщина обнаружила тело без признаков жизни.

Как пишет пресс-служба ведомства, предварительной причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и криминалистическая экспертизы.

Напомним, что о происшествии в селе Ануйском стало известно 12 января. Тогда спасатели уточнили, что родители оставили ребенка в доме без присмотра.