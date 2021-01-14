Ученые предупредили об угрозе нового ледникового периода

Ученые из Кардиффского университета, Великобритания, пришли к выводу, что таяние айсбергов в Антарктике способно вызвать цепную реакцию, которая станет причиной нового ледникового периода. Об этом пишет РИА Новости.

По данным исследователей, тающие айсберги постепенно смещают пресную воду в Атлантический океан, что вызывает изменения в его циркуляции. Это, в свою очередь, угрожает Земле очередным похолоданием. Эксперты отметили, что за последние 1,6 млн лет связь между таянием льдов и циркуляцией океана существовала в начале каждого ледникового периода.

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